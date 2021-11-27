В вышиванке от украинского дизайнера: "Мисс Украина" Александра Яремчук в Пуэрто-Рико

"Мисс Украина" Александра Яремчук сейчас находится в Пуэрто-Рико. Девушка позировала на острове в вышитом платье от украинской дизайнер Юлии Магдич.

Украинская красавица готовится к конкурсу "Мисс мир", который пройдет в декабре. Александра публикует фото в инстаграме, так как многие поклонники следят за ее подготовкой.

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Александра Яремчук в вышиванке

На солнечном острове девушка сделала несколько ярких кадров, надев вышитое платье от украинского дизайнера Юлии Магдич. Наряд был насыщенного синего цвета с яркой желтой и розовой вышивками. Края юбки и верха платья были украшены неоновой малиновой тканью.

Роскошные волосы Александра уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж с чудесным блеском на губах.



Александра Яремчук в вышитом платье / Фото из инстаграма Александры Яремчук



Александра Яремчук в вышитом платье / Фото из инстаграма Александры Яремчук