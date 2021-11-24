На днях победительница конкурса "Мисс Украина" Александра Яремчук опубликовала новые фото из Пуэрто-Рико. Там девушка готовится к престижному конкурсу красоты "Мисс Мира".

Смотрите также "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук полетела в Пуэрто-Рико: фото красавицы из аэропорта

Фото Александры Яремчук из Пуэрто-Рико

И в перерывах между подготовкой девушка ходит на пляж, где загорает, купается в океане и наслаждается видами. Александра показала фотографии, как позирует на фоне пальм.

Для отдыха девушка надела трендовый купальник голубого цвета, что сделал по фигуре. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Александра Яремчук распустила и выровняла пышные волосы. На лице она сделала легкий макияж, который подчеркнул природную красоту.

Олександра ЯремчукАлександра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Олександра ЯремчукАлександра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Олександра Яремчук

Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Поклонники засыпают девушку комплиментами в комментариях под фото:

  • "Красота";
  • "Шикарная фигура";
  • "Желаю тебе победы";
  • "Куколка";
  • "Купальник божественный";
  • "Отличается среди других натуральной красотой и искренностью. Красавица".