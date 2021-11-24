На днях победительница конкурса "Мисс Украина" Александра Яремчук опубликовала новые фото из Пуэрто-Рико. Там девушка готовится к престижному конкурсу красоты "Мисс Мира".

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Фото Александры Яремчук из Пуэрто-Рико

И в перерывах между подготовкой девушка ходит на пляж, где загорает, купается в океане и наслаждается видами. Александра показала фотографии, как позирует на фоне пальм.

Для отдыха девушка надела трендовый купальник голубого цвета, что сделал по фигуре. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Александра Яремчук распустила и выровняла пышные волосы. На лице она сделала легкий макияж, который подчеркнул природную красоту.

Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Поклонники засыпают девушку комплиментами в комментариях под фото:

"Красота";

"Шикарная фигура";

"Желаю тебе победы";

"Куколка";

"Купальник божественный";

"Отличается среди других натуральной красотой и искренностью. Красавица".

Отметим, что путь красавицы в Пуэрто-Рико был совсем непростым. Александре предстояло сделать несколько пересадок. На полпути к США самолет развернулся и приземлился в Ирландии из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Потом они вылетели в Нью-Йорк, но опоздали и были вынуждены сменить билеты. Уже утром у Яремчук возникли проблемы с билетами и багажом. И даже несмотря на такие приключения "Мисс Украина" успешно приземлилась в Пуэрто-Рико через 32 часа дороги.