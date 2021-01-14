Популярный украинский певец Дзидзьо поздравил поклонников с праздником Василия и Старым Новым годом. Артист засеял во дворе родительского дома.

В четверг, 14 января, украинцы отмечают праздник Василия. Это завершающий день в периоде новогодне-рождественских праздников. По традиции, утром ребята ходят по домам и щедро засевают. Артист Дзидзьо не остался в стороне и на личной странице в инстаграм опубликовал яркий ролик.

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Дзидзьо засеял и поздравил с праздником

Музыкант на зимние праздники отправился домой. Он провел каникулы вместе с самыми родными людьми, отпраздновал Сочельник, Рождество, а теперь засеял на праздник Василия.

Дзидзьо показал, как сеет пшеницей на собственном дворе. Он позировал на крыльце сельского дома. Двор был заснеженный, что добавляло видео особой, праздничной атмосферы, ведь на Рождество белоснежного снега мы так и не увидели.

Сію, сію, посіваю!

З Новим роком вас вітаю!

– сказал Дзидзьо.

Он не только поздравил украинцев с праздником, но и показал любимого песика. На руках народный любимец держал собачку, которая называется Рагна.