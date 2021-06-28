Вырывала волосы, – экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о драке со Славой Каминской

Группа "НеАнгелы" распалась почти четыре месяца назад, а слухи о скандалах между Славой Каминской и Викой Смеюхой не утихают до сих пор. Последняя из них призналась, что отношения между ними и в самом деле были напряженными. Доходило даже до драк.

О неприязни Славы Каминской к Виктории Смеюхе говорил весь украинский шоу-бизнес. Несмотря на распри участниц группа "НеАнгелы" просуществовала долгих 15 лет, хотя слухи о ее распаде ходили давно. Поводов и впрямь было немало.

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В новом откровенном интервью Вика Смеюха вспомнила, как Слава Каминская решила избить ее. Тогда экспрессивная артистка изрядно потаскала ее за волосы. Однако этот случай экс-участница "НеАнгелов" хотела бы вычеркнуть из жизни.

Слава когда-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы из моей головы,

– вспомнила Виктория.

Как завершился конфликт и вмешался ли в него продюсер Юрий Никитин неизвестно, ведь певица не стала рассекречивать никаких других деталей скандала.

Напомним, когда Слава Каминская рассказывала, что Никитин не пришел на их прощальный концерт, она затронула тему отношений с экс-коллегой Викторией Смеюхой. Звезда отмечала, что они никогда не были подругами, поэтому после распада "НеАнгелов" не общаются. Правда, Каминская таки поздравила Вику с началом сольной карьеры.