48-летняя Гвинет Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни, удивила фанатов неожиданным заявлением. Она рассказала, что на карантине увлеклась алкоголем. Актриса не напивалась до беспамятства, однако опрокидывала бокал ежедневно, а потом тянулась к сигаретам.
Читайте также Бывшие Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели уикенд в горах, – СМИ
Я выпивала семь дней в неделю, готовила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов,
– поделилась актриса.
Однако пила Гвинет Пэлтроу не какой-нибудь алкоголь, а авторский коктейль – Buster Paltrow. Напиток из виски с киноа, лимонным соком и кленовым сиропом она назвала в честь дедушки. Стоит отметить, что актриса совсем не жалеет о своих плохих карантинных привычках.
"Если честно, то я даже порой скучаю по тому периоду жизни", – заявила знаменитость.
Добавим, не только Гвинет Пэлтроу увлеклась алкоголем на карантине:
- звездная чета Милы Кунис и Эштона Кутчера выпустила "карантинное вино". Средства от продажи звездного напитка перечислили благотворительным организациям, которые способствовали борьбе с COVID-19.
- бывшая голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустила новое розовое шампанское. Еще в 2011 году актеры приобрели во Франции замок Мираваль с большими виноградниками. Вино от экс-супругов попробовала и украинская ведущая Леся Никитюк.