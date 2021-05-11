48-летняя Гвинет Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни, удивила фанатов неожиданным заявлением. Она рассказала, что на карантине увлеклась алкоголем. Актриса не напивалась до беспамятства, однако опрокидывала бокал ежедневно, а потом тянулась к сигаретам.

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Я выпивала семь дней в неделю, готовила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов,

– поделилась актриса.

Однако пила Гвинет Пэлтроу не какой-нибудь алкоголь, а авторский коктейль – Buster Paltrow. Напиток из виски с киноа, лимонным соком и кленовым сиропом она назвала в честь дедушки. Стоит отметить, что актриса совсем не жалеет о своих плохих карантинных привычках.

"Если честно, то я даже порой скучаю по тому периоду жизни", – заявила знаменитость.

Добавим, не только Гвинет Пэлтроу увлеклась алкоголем на карантине: