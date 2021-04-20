В руки Леси Никитюк попал эксклюзив от мировых звезд – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Об этом украинская ведущая и блогер рассказала за кулисами проекту "Где логика?".

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Участник группы KADNAY Дима Каднай назвал Леси Никитюк дату, а ведущая нашла фото в телефоне за этот день и рассказала о том, чем она тогда занималась. Случайно певец угадал момент, когда телеведущая именно пробовала вино, которое выпускают под брендом Брэда Питта и Анджелины Джоли. Украинка рассказала о дегустации напитка.

У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр. Вот так выглядит вино из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу представили эту бутылку. Это Miraval,

– рассказывает ведущая.

Однако "экспертная" оценка Леси Никитюк оказалась неутешительной: вино ей не слишком смаковало, хоть его и производят из виноградников бывших супругов Джоли и Питта. Она также с сожалением вспомнила, что ей принесли только пол бутылки вина, а значит – кто-то уже его попробовал и также остался недоволен, призналась телеведущая.

Что известно о вине Питта и Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли решились осуществить давнюю мечту и выпускать собственное вино в 2011 году. Тогда они приобрели имение Miraval площадью 500 гектаров, в котором, кстати, впоследствии и поженились. А уже через год они представили первый релиз – 6000 бутылок Miraval Rose 2012, которые разлетелись всего за 5 часов! Поэтому неудивительно, что одним из спорных вопросов при разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли было имение с этими виноградниками.