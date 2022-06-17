Выигрывали не ради кубка, а мира: реакция директора Kalush Orchestra на перенос Евровидения

Оргкомитет Евровидения 17 июня объявил, что песенный конкурс Евровидение-2023 наиболее вероятно пройдет в Великобритании. Директор группы Kalush Orchestra, привезшая победу в Украину, не согласен с решением.

В руководстве говорят, что если бы все 40 стран-участниц помогли сохранить мир в Украине и победить в войне, конкурс переносить не пришлось бы.

Важно Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания

Моя позиция – проводить Евровидение в Украине! Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс,

– убежден директор группы Николай Кучерявый в комментарии 24 канала.



Группа Kalush Orchestra и менеджмент на Евровидении-2022 / Фото официального сайта конкурса

Такого же мнения министр Александр Ткаченко, глава НСТУ Николай Чернотицкий и несколько победителей Евровидения – Олег Псюк (лидер Kalush Orchestra) и Руслана Лыжичко.

Евровидение-2023 в Великобритании: главное

Новость о том, что конкурс может пройти в Великобритании появилась 17 июня 2022 года. Организаторы уже обратились к BBC, добавив, что такое решение обусловлено тем, что во время полномасштабной войны европейцам не смогут гарантировать необходимый уровень безопасности и проведение конкурса в масштабах, которые обычно приняты.

Поэтому организаторы Евровидения отказались от традиции проводить конкурс в победившей стране. Право могут передать стране, получившей второе место на конкурсе в 2022 году и являвшейся одной из фавориток – Великобритании, которую представлял Сэм Райдер с песней Space Man.

Сэм Райдер – Space Man: видео онлайн