Выходные в Париже: Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились фото из романтического путешествия
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
3 февраля ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали в Париже. Там они поселились в роскошной гостинице, а также насладились прогулками по романтическому городу.
В браке Катя и Юрий сохраняют нежность, страсть, романтику. Они счастливы воспитывать двух сыновей, однако иногда отправляются в путешествия только вдвоем.
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Осадчая и Горбунов в Париже
Во Франции Катя и Юрий наслаждаются долгожданным отдыхом. Они отправились туда сами, поэтому все время проводят вместе. Супруги остановились в роскошном отеле с невероятно красивым видом на Париж. Одну из фотографий, которыми поделился ведущий в инстаграме, они сделали именно там. Катя и Юрий позировали в гостиничном номере в family look – оба надели белые футболки и черные брюки. Осадчая собрала волосы в высокий хвост, оставив лишь несколько спадавших на лицо прядей. Макияж не наносила. Вместе с любимым она попробовала белое вино. Они с нежностью и любовью смотрели друг на друга и улыбались мило.
Тот случай, когда могли бы не выходить из номера, но выставки сами себя не посмотрят,
– подписал снимок Горбунов.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграмы ведущего
Также супруги поделились фотографией, которую сделали во время прогулки по Парижу. Катя выбрала для нее темно-синие широкие джинсы, бежевую куртку и белые кроссовки. Волосы собрала в хвост и завершила аутфит солнцезащитными очками. А Юрий гулял в черных брюках, синей кофте, белой куртке и кроссовках. Он также любит дополнять образы в отпусках очками.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграма ведущегоНапомним, перед поездкой в Париж Катя побывала в командировке во Львове. Тогда она прогулялась по улочкам древнего города в стильном синем пальто.