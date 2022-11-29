"Безграничная наша любовь": Alyosha показала младшего сына от Тараса Тополи – фото
Источник:инстаграмм Alyosha
Певица Alyosha во время войны уехала с детьми в США. На днях младшему сыну Елены и Тараса Тополи исполнилось 7 лет. По этому случаю звездная мамочка показала его новое фото.
Тарас Тополя после отвода с фронта летал к родным в США и даже впервые показал, как выглядит его дочь Мария. Сейчас артист находится в Киеве и общается с семьей с помощью видеосвязи.
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Новое фото сына Тараса Тополи и Alyosha
Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) редко делится семейными фотографиями, но во время войны стала откровеннее с поклонниками. В честь дня рождения сына Марка она опубликовала его новое фото. Мальчику исполнилось 7 лет.
Семь лет сегодня нашем Маркусе. Безграничная наша любовь! 7 лет как 5 минут прошли. Как же вы быстро растете,
– написала артистка под фото.
В комментариях поклонники Елены отмечают, что Марко похож на папу и засыпают мальчика поздравлениями.
- "На отца похож".
- "Привет! Желаю счастливой жизни под мирным небом нашей страны".
- "Искренне поздравляю вашего сыночка".
- "Желаю победы, мира и покоя! Будьте счастливы!"
- "С днем рождения! Удачи и сбываются все желания!"
Напомним, Елена и Тарас Тополя воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка, дочь Марию. После 24 февраля артистка с детьми переехала в США, где живет мама Тараса. А Тополя стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны. Лишь осенью ему удалось впервые за эти месяцы обнять детей.