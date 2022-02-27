Выберите язык, которым вас послать нах*й, – Остапчук отшил Путина и Лукашенко с Украины

Пока Путин переводит российские войска в особый режим, а так называемый президент Беларуси Лукашенко выпускает ракеты и мобилизует армию, Владимир Остапчук шлет их нах...й.

В профиле с полмиллионной аудиторией Владимир Остапчук опубликовал видеообращение к президенту России Путину и самопровозглашённому главе Беларуси Лукашенко. Он имени всего украинского народа он послал их вслед за русским кораблем.

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Вы дозвонились в украинскую армию. Лукашенко и Путин, выберите язык, которым хотите, чтобы вас послали нах*й. Украинский – нажми один, русский – нажми два, английский – нажми три,

– пошутил Владимир Остапчук.

В подписи ведущий добавил, что это "на заметку украинским мобильным операторам". В комментариях его поддержали певец Виталий Козловский и более тысячи фолловеров.

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Отметим, шоумен послал куда подальше не только Путина и Лукашенко, но и отмалчивающегося давнего друга Филиппа Киркорова, пока российская армия крушит украинские города и выпускает снаряды по мирным жителям. Остапчуку стыдно, что он был знаком с певцом. В личной переписке звезда предположил, что "язык в жопу засунул, потому что Путин разгневается".

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