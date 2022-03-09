Noize MC, настоящее имя которого Иван Алексеев родился и вырос в городе Ярцево, недалеко от границы с Украиной. Артист открыто признает, что Россия напала на наше государство, а также осуждает путинский режим.

К слову Не словами единственными: кто из мировых звезд пожертвовал средства в поддержку Украины

В своем инстаграме Noize MC признался, что песню "Вуду" он написал еще в прошлом году. Мужчина заявил, что композиция должна была продолжить ряд других песен, но "стала предвестником еще более страшной катастрофы".

Рэпер рассказал, что в песне говорится, как люди причиняют друг другу боль и не могут найти общий язык во время конфликтов. Noize MC задел и тему ненависти, разделившую общество на два лагеря.

Я знаю, что такие, как я, в меньшинстве. Одни ненавидят нас за то, что мы не можем остановить то самое "большинство", другие – за то, что мы не хотим с ними слиться. Но мы через это пройдем и сохраним в себе людей. Мы будем жить по совести и растить детей в любви. И ничья ненависть ничего не сможет с этим поделать,

– написал музыкант.

Реакция сети

"С днем рождения и спасибо за такую стойкою позицию!"

"Все будет Украина! После войны ждем тебя у нас на концертах и фестах"

"Спасибо за такие глубокие истины. Верю в мир как снаружи, так и внутри каждого."

"С Днем рождения. Вы лучший. Спасибо за вашу поддержку и позицию. Харьков любит вас!"

"С днем рождения, Иван! Хорошо, что в нашей стране есть такие редкие люди, как вы! Спасибо за творчество и честность в нем! Ее нам сейчас особенно не хватает! Особенно перед собой! Спасибо за пример!"

"Спасибо тебе, брат!"

Полный текст публикации:

Эта песня называется "Вуду" Я сочинил её летом 2021 года и выпустил в составе альбома "Выход в город" 17 декабря. Я вырос на границе с Украиной и на протяжении всей своей карьеры стремился поддерживать культурный диалог и взаимное уважение между нашими народами. "Иордан" (2014), "Снайпер" (2014), "Люди с автоматами" (2018) — "Вуду" (как и "Столетняя война" с того же самого альбома) должна была продолжить этот ряд, но оказалась предвестником ещё более жуткой катастрофы. Это песня о том, что мы всегда наносим урон, в первую очередь, сами себе, когда причиняем боль своим родным, близким, соседям, друзьям, любимым. О том, как сложно найти общий язык и услышать друг друга в процессе конфликта. О стравливании, оболванивании и разрыве отношений. Зачем нужна эта прошлогодняя песня здесь и сейчас? Как и любая другая песня в любой другой момент времени — для того, чтобы кто-то, узнающий в ней себя, почувствовал, что не одинок. Я знаю, что такие, как я, — в меньшинстве. Одни ненавидят нас за то, что мы не в силах остановить то самое "большинство", другие — за то, что мы не хотим с ним слиться. Но мы через всё это пройдём и сохраним в себе людей. Мы будем жить по совести и растить детей в любви. И ничья ненависть ничего не сможет с этим сделать.