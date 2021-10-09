Второй раз за полгода: мама Камалии попала в аварию – видео

В пятницу, 8 октября, мама Камалии второй раз за последние полгода попала в ДТП. На этот раз на трассе Киев-Чернигов авто женщины подрезала фура. Водитель грузовика скрылся с места аварии, оставив ее на произвол судьбы.

Несмотря на то, что ДТП произошло поздно вечером, Камалия оперативно прибыла на место происшествия со своим водителем. Уже вместе они вызвали полицию, которая приехала через час.

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На мамину машину на трассе Киев-Чернигов наехала фура и даже не остановилась, скрылась с места происшествия! Мама была за рулем, но, Слава Господу Богу, не пострадала,

– написала певица в инстаграме.

Если мама звезды осталась целой, то авто придется ремонтировать – оторвано правое зеркало и множество царапин. По иронии судьбы, за несколько дней до аварии женщина застраховала автомобиль.

44-летняя Камалия пожаловалась не только на "подонков, которые гоняют на дорогах", но и на постоянные ремонтные работы под Киевом. Именно на таком отрезке трассы ее мама попала в ДТП.

в мае этого года мама Камалии уже была участницей аварии , которая произошла в Голосеевском районе Киева. Обстоятельства были похожими – ее подрезало авто, за рулем которого была девушка. Ситуацию якобы выясняли через суд.

В комментариях фаны Камалии поддержали артистку и ее маму. Все утверждают – самое главное, что женщина не пострадала: