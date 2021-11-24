Встреча двух королев: какими образами очаровали Летиция и Сильвия

Королевская чета Испании прибыла с официальным визитом в Швецию. Филипп VI и Летиция встретились с монархами Карлом XVI Густавом и Сильвией в Стокгольме. Королевы во время встречи продемонстрировали яркие наряды.

Королевская семья Швеции радушно приняла гостей. Особое внимание публики, как всегда, привлекли образы королев, ведь они всегда выглядят очень стильно и изысканно.

Смотрите также В красном пальто: королева Летиция очаровала эффектным образом

Яркий образ королевы Сильвии

Ее Величество вышла к гостям в пальто цвета фуксии. Волосы она аккуратно уложила и довершила прическу головным убором в тон пальто. Среди аксессуаров выбрала кожаные перчатки, маленькую сумочку и туфли на низком каблуке в вишневом цвете. Уши Сильвии украшали изысканные серьги, а с правой стороны была ценная брошь. Элегантный и яркий аутфит довершил макияж с розовой помадой на губах.



Королевские супруги Испании и Швеции / Фото Getty Images

Неординарная королева Летиция

Испанская королева прибыла в гости в неординарном, но очень стильном и гармоничном образе. На этот раз аутфит Летиции состоял из:

приталенного платья насыщенного оранжевого цвета;

светло-коричневой накидки с меховой отделкой вокруг шеи;

замшевых коричневых туфель-лодочек на каблуке;

кожаных перчаток и маленькой сумочки в тон накидки;

объемного обруча в тон платья;

сережек с камешками.

Идеально ровно уложенные волосы и макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах довершили образ.



Королевская чета Испании / Фото Getty Images

, на этой встрече члены королевских семей были без защитных масок на лицах. В частной беседе они решили обойтись без них, а вот на публичные мероприятия, где собирается много людей, не приходят без средств защиты.