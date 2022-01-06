В этом году тренерские кресла заняли Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук. Именно они будут выбирать команды на слепых прослушиваниях и вести своих подопечных к победе.

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Впервые тренером этого шоу стала Оля Полякова. Ее коллеги уже имеют определенный опыт:

Надя Дорофеева в прошлом сезоне впервые присоединилась к команде и сразу победила;

Потап уже в четвертый раз будет тренером;

Святослав Вакарчук два раза одерживал победу и вернулся в тренерское кресло после 5 лет перерыва.

Слоган 12 сезона: "Так звучит твоя страна". Накануне рождественских праздников тренеры и участники спели атмосферную песню "Щедрик", которой исполнилось 120 лет. Займут ли эти участники места в командах тренеров – станет известно совсем скоро.

Неизменные ведущие проекта – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.