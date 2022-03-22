Вслед за Вакарчуком: MELOVIN спел на вокзале во Львове – проникновенные видео

После первых взрывов в Киеве эпатажный MELOVIN с командой перебрался во Львов. Чуть ли не каждый день он рассылает гуманитарную помощь по всей стране, а в понедельник вечером, 21 марта, выступил на железнодорожном вокзале.

Певец MELOVIN планировал приехать во Львов с концертом 3 марта, но мероприятие отменили из-за полномасштабной войны в Украине. Так что артист спел не только для фанатов, но и для вынужденных переселенцев, которые нашли убежище в городе Льва. Мини концерт он устроил на главном железнодорожном вокзале.

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Во Львове спели на центральном вокзале в поддержку всех, кто вынужден был убегать от обстрелов, покидать свои дома от "рузькіх асвабадітєлєй". "Музыки сейчас так не хватает", – сказала мне женщина со слезами на глазах. Грустных, но полных веры,

– рассказал MELOVIN.

Он проникновенно исполнил гимн Украины, хит Скрябина "Спи собі сама" и свои песни – "З тобою, зі мною, і годі", "І кров кипить", Under The Ladder, с которой представлял Украину на Евровидении-2018, "Не зволікай", которую написал уже во Львове, и другие.

MELOVIN спел на железнодорожном вокзале во Львове: видео

Напомним, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук тоже давал мини-концерт на железнодорожном вокзале во Львове. Это было 12 марта, когда он приезжал домой к родным.