Вслед за Меган Маркл: принц Гарри издаст "интимные" мемуары

Вслед за женой Меган Маркл, которая издала детскую книжку, принц Гарри также планирует осуществить писательский дебют. Он планирует напечатать мемуары о его жизни в королевской семье.

Недавно Меган Маркл презентовала детскую книгу, на которую ее вдохновил сын Арчи и принц Гарри. Теперь сам герцог Сассекский планирует издать собственные мемуары. Книга выйдет примерно в 2022 году.

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Принц Гарри издаст книгу

Издательство Penguin Random House поможет принцу Гарри презентовать мемуары. Там сообщили, что книга будет "проникновенной и интимной". В ней речь пойдет об "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках".

Вероятно, принц Гарри хотел рассказать собственную версию всех событий из его жизни. Ведь журналисты до сих пор выдвигают догадки относительно его жизни во дворце и причины переезда в США.

Очень рад, что люди прочитают точное и полностью правдивое повествование о моей жизни из первых рук,

– заявил герцог.

Гарри посвятил написанию мемуаров почти год. Над ними он работал совместно с американским писателем и журналистом Джозефом Мерингемом. Вырученные деньги с продажи книги пойдут на благотворительность.

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