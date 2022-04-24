"Вскоре папы не стало": Слава Каминская призналась, почему Пасха для нее – печальный праздник

Украинская певица Слава Каминская сейчас находится в Нидерландах, и ее окутывает неописуемая боль из-за воспоминаний с последней Пасхи. Она призналась, что в прошлом году почти после праздника ее отец умер из-за онкологии.

Хотя в 2021 году Украина отмечала Пасху 2 мая, а не 24 апреля, однако праздник внушает ей жалость и тоску. Ведь всего через 5 дней, 7 мая 2021 года, у нее умер отец.

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Она призналась, что 2 года назад у ее папы произошел инсульт, а затем обнаружили онкологию.

Это был светлый праздник Пасхи. Через год, после операций, восстановления и огромного желания жить, инсульт произошел снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасхи. Вскоре отца не стало,

– рассказала Каминская.

Она также опубликовала совместные архивные фото с родным мужем. В частности, этот праздник для нее еще более печальный, ведь Россия накануне обстреляла 7 крылатыми ракетами ее родную Одессу.

"Для меня Одесса – это мой отец. Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все. Прошел еще год, и мерзость начала бомбить мою Одессу накануне Пасхи. С*ка. Дайте нам покой! Не хотим мы к вам! У вас же нет ничего святого! Ничего! Ненавижу", – эмоционально написала Слава.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Что известно об отце Славы Каминской

У певицы были теплые отношения с папой, хотя они вместе почти не жили. Ее мама и папа развелись, когда Слава была еще ребенком. Зимой 2020 года Слава Каминская впервые за долгое время увиделась с отцом и познакомила его со своими детьми – сыном Леоном и дочерью Лаурой. В кругу семьи Каминская также праздновала Новый год. Через месяц после потери отца она призналась, что сожалеет о том, что так мало с ним общалась, и до сих пор не может пережить его утрату.