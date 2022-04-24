Хоч у 2021 році Україна відзначала Великдень 2 травня, а не 24 квітня, проте свято навіює на неї жаль і тугу. Адже всього через 5 днів, 7 травня 2021 року, у неї помер батько.

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Вона зізналась, що 2 роки тому у її тата стався інсульт, а потім знайшли онкологію.

Це було світле свято Великодня. За рік, після операцій, відновлення і величезного бажання жити, інсульт стався знову. Це сталося у ніч світлого свята Великодня. Незабаром тата не стало,

– розповіла Камінська.

Вона також опублікувала спільні архівні фото з рідним їй чоловіком. Зокрема це свято для неї ще більш сумне, адже Росія напередодні обстріляла 7 крилатими ракетами її рідну Одесу.

"Для мене Одеса – це мій батько. Я завжди пишалася тим, що я одеситка, своєю одеською манерою висловлювати свої думки і бути не такою, як усі. Минув ще рік, і мерзота почала бомбити мою Одесу напередодні Великодня. С*ка. Дайте нам спокій! Не хочемо ми до вас! У вас же немає нічого святого! Нічого! Ненавиджу", – емоційно написала Слава.

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Що відомо про батька Слави Камінської

У співачки були теплі відносини з татом, хоча вони разом майже не жили. Її мама і тато розлучились, коли Слава була ще дитиною. Взимку 2020 року Слава Камінська вперше за довгий час побачились з батьком та познайомила його зі своїми дітьми – сином Леоном і донькою Лаурою. У колі сім'ї Камінська також святкувала Новий рік. Через місяць після втрати батька вона зізналась, що шкодує про те, що так мало з ним спілкувалась, і досі не може пережити його втрату.