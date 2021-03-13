Илона Гвоздева рассказала об отдыхе с детьми в Египте: яркие фото
Украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева отправилась в отпуск, для которого выбрала солнечный Египет. Она призналась, что на отдыхе с детьми полностью отдыхает от работы и получает много энергии.
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Звезда поделилась фотографиями, где позирует на фоне красивого пейзажа, а также показала сына и дочь. Во время пандемии Илона решилась путешествовать с детьми и рассказала, каким для нее является отдых с детьми.
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Илона Гвоздева об отдыхе с детьми
Знаменитость отметила, что часто отпуск с маленькими детьми – это квест на скорость, выживание, терпение. Даже, ложась спать, в подсознании женщина продолжает слышать слово "мама", реагирует, когда зовет любой ребенок. В такие моменты понимаешь, что самое лучшее для отдыха – кроссовки и удобная одежда, которую не жалко испортить едой.
Но, когда видишь счастливые лица и глаза своих детей, их умиротворенный сон, как они нуждаются в тебе, твоей заботе и защите, то понимаешь, что ради таких моментов готова на все это и можешь в который раз это переживать,
– поделилась звездная мама.
Танцовщица добавила, что отдых с детьми не может назвать настоящим отдыхом. Для нее это ответственная миссия, будто роль в фильме, где она главная героиня и одна из задач – выстоять.
Однако за время, проведенное с детьми, я успеваю полностью отвлечься от работы, перезагрузить мозг, максимально заполнить сферу жизни "мама", наполниться и зарядиться энергией на долгое время,
– рассказала Илона.
"Дети – это неисчерпаемый источник энергии, позитива и непосредственности. Как круто, когда ты вливаешься в их поток и просто следуешь за ними. Самое главное – время, проведенное с ними, пока они такие маленькие. Ведь детки очень быстро растут. Не успеешь оглянуться, как они уже станут совсем взрослыми и самостоятельными", – отметила Гвоздева.
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Илона Гвоздева о детях:
- знаменитость рассказала, как 5-месячный сын перенес перелет;
- Илона поделилась успехами маленького сына;
- Гвоздева призналась, что для нее означает материнство.
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