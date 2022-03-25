Все время заедаю стресс, – Анна Неплях показала, сколько килограммов набрала за месяц войны

Война застала Анну Неплях в Киеве. Она быстро собрала вещи и уехала из страны. Сейчас девушка во Франции, в Париже, однако нервничает не меньше, чем оставшиеся дома. Из-за стресса модель набрала лишние килограммы и насчитала шесть седых волос.

Впервые за долгое время 27-летняя Анна Неплях решила пообщаться с фолловерами. Девушки делятся, что из-за войны едят как сумасшедшие и набрали по несколько килограммов. "Мисс Украина Вселенная 2021" показала свое фото в белье, чтобы доказать, что они не одни, она тоже поправилась.

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Даже не знаю, сколько у меня плюс. Этот стресс я все время заедаю, а у меня подобное желание связано с отсутствием безопасности, от того мозг посылает импульс, что нужно запасаться жирком и уберегать себя,

– пожаловалась Анна Неплях.

что перед конкурсом "Мисс Украина Вселенная 2021" она за полгода похудела на 12 килограммов . Она полностью убрала углеводы, ходила в зал и на массаже.

Постоянные нервы сказались не только на фигуре модели, но и на волосах. Седых волос стало втрое больше. "На моей голове пока было обнаружено +6 новых седых волосинок. Было две предательницы, теперь восемь. И да, я обрезала волосы, потому что они просто омертвели", – рассказала титулованная красавица.

Однако Анна Неплях просит девушек не корить себя за съеденное, а беречься, ведь несмотря на войну жизнь продолжается.

"Нам, девочкам, надо научиться временно принять ситуацию, положение и, как бы там ни было, беречь себя и заботиться о себе, нам еще сильнейшую нацию рожать", – написала "Мисс Украина Вселенная 2021".

Анна Неплях поправилась за войну: фото

Напомним, 5 марта, на 10-й день войны в Украине, Анна Неплях протестовала во Франции с плакатом "Я не хочу 8 марта женского праздника! Я хочу День победы". Для митинга она выбрала сине-желтую одежду. По всей видимости, в Париж ее позвал бойфренд, на свидание к которому девушка летала 19 февраля.