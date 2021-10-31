Все время стеснялась, – Надя Дорофеева комплексовала из-за маленькой груди
Источник:Vogue UA
Экс-участницу группы "Время и Стекло" считают секс-символом украинского шоу-биза. Однако сама Надя Дорофеева долгое время комплексовала из-за маленького бюста и чрезмерной худобы. Поэтому она умышленно надевала объемные вещи.
У 31-летней Нади Дорофеевой многомиллионная аудитория поклонников, которая фанатеет от каждого ее трека, выхода и фото. Казалось бы, у звезды не должно быть никаких комплексов. До недавнего времени она стеснялась маленькой груди и чрезмерной худобы.
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Певица призналась, что до 28 лет прятала фигуру за объемными худи и брюками не только потому, что это удобно, но и потому, что не была довольна своей фигурой. Она считала, что как поп-артист должна иметь пышную грудь и аппетитные формы.
Я специально надевала что-то объемное. Лишь лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня красивая грудь, но небольшая. Все время стеснялась. Боже, это так глупо,
– призналась Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева в объемной одежде / Фото из инстаграма певицы
Она неспроста рассказала о собственных комплексах. Звезда хочет, чтобы девушки научились принимать себя, ведь худощавость, высокий рост, растяжки и так далее – это нормально.
"Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно принимать себя", – добавила Надя Дорофеева.
Добавим, певица – настоящей инфлюенсер:
- В начале октября артистка рассказала, что четыре года назад Владимир Дантес нащупал на ее груди "твердый шарик". Так она узнала о доброкачественной опухоли – фиброаденоме, которую удаляют для того, чтобы она не стала злокачественной.
- После консультации маммолога звезда перенесла несложную операцию, в которой якобы "нет ничего критического".
- Дорофеева с 2017 года замазывала шрам на груди тональным кремом, а несколько недель назад решила рассказать правду, чтобы вдохновить девушек на ежегодное обследование.