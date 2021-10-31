Все время стеснялась, – Надя Дорофеева комплексовала из-за маленькой груди

Экс-участницу группы "Время и Стекло" считают секс-символом украинского шоу-биза. Однако сама Надя Дорофеева долгое время комплексовала из-за маленького бюста и чрезмерной худобы. Поэтому она умышленно надевала объемные вещи.

У 31-летней Нади Дорофеевой многомиллионная аудитория поклонников, которая фанатеет от каждого ее трека, выхода и фото. Казалось бы, у звезды не должно быть никаких комплексов. До недавнего времени она стеснялась маленькой груди и чрезмерной худобы.

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Певица призналась, что до 28 лет прятала фигуру за объемными худи и брюками не только потому, что это удобно, но и потому, что не была довольна своей фигурой. Она считала, что как поп-артист должна иметь пышную грудь и аппетитные формы.

Я специально надевала что-то объемное. Лишь лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня красивая грудь, но небольшая. Все время стеснялась. Боже, это так глупо,

– призналась Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева в объемной одежде / Фото из инстаграма певицы

Она неспроста рассказала о собственных комплексах. Звезда хочет, чтобы девушки научились принимать себя, ведь худощавость, высокий рост, растяжки и так далее – это нормально.

"Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно принимать себя", – добавила Надя Дорофеева.

Добавим, певица – настоящей инфлюенсер: