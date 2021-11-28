Все участники "Танцев со звездами" вернулись на паркет с рождественской постановкой: видео
Источник:24 канал
В грандиозном суперфинале "Танцев со звездами" на паркет вернулись все участники сезона. Последний 13 выпуск они открыли рождественской постановкой с судьями.
За победу на "Танцах со звездами" борются лишь три знаменитости – Артур Логай, Ольга Харлан и Константин Войтенко, однако в суперфинале появились все 14 пар. Экс-участники вернулись не только для того, чтобы поддержать своих фаворитов, но и в последний раз станцевать на главном паркете страны.
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Так, на "Танцах со звездами" открыли рождественский сезон. Звезды вместе с судьями и ведущими показали сказочную постановку под хит Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you. Стол жюри, танцплощадку засыпали конфетти, снежками и подарками под елки.
14 народных любимцев дали мощный заряд новогоднего настроения! Их зажигательная постановка завершилась непредсказуемым появлением Леси Никитюк с победным кубком в руках. В суперфинале "танцев" она заняла кресло приглашенной судьи.
"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – номер открытияДобавим, в суперфинале "Танцев со звездами" ведущей балкона впервые стала жена Юрия Горбунова – Екатерина Осадчая. После потрясающего похудения многодетная мамочка выполнила эффектные па на паркете.
Все участники пятого сезона "Танцы со звездами":
- Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар;
- Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук;
- Артур Логай и Анна Карелина;
- Джамала и Антон Нестерко;
- Фагот и Екатерина Тришина;
- Александра Зарицкая и Юрий Мешков;
- Алексей Суровцев и Маша Колосова;
- Анастасия Оруджева и Денис Самсон;
- Иван Люленов и Яна Цибульская;
- Дмитрий Каднай и Алина Ли;
- Евгения Власова и Макс Леонов;
- Lida Lee и Алексей Базела;
- MELOVIN и Лиза Русина;
- Станислав Горуна и Даниэлла Преап.