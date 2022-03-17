Все та же поклонница Путина: Егорова на самом деле не извинялась перед украинцами

Украинская ведущая Снежана Егорова, давно ставшая поклонницей российской пропаганды, накануне вроде бы извинилась перед украинцами. Однако впоследствии она написала в инстаграмме, что ее телеграмм – сломали.

Егорова приказала своим 35 тысячам поклонникам в инстаграмме отписаться от ее телеграмма, на который подписано 2200 человек, потому что вчера его сломали. Но хакеры добрались и к другим ее социальным сетям.

Читайте также Просто не хотят мне верить, – Слава Каминская перессорилась со своими друзьями из России

"Друзья мои прекрасные. Мой телеграмм сегодня взломали. Теперь я там только как пользователь. Ютуб заблокирован. Бан три месяца. Видео удалены из-за забастовок. Инстаграмм пока мой! Из него идет дубль в фейсбук по умолчанию (по состоянию на 17 марта фейсбук тоже сломали, – Showbiz 24). Частичная потеря сообществ и массированная атака клеветы и ненависти… Но, несмотря на это, я люблю вас люди", – написала скандальная телеведущая.



У Егоровой сломали телеграмм-канал / Фото с инстаграммы ведущей

Что известно о "прощении" Егоровой

Бывшая жена Ореста Февраля в последние месяцы отличалась многими острыми заявлениями:

В последнее время женщина проживала в Турции со своими детьми, но ей не разрешили продлить загранпаспорта несовершеннолетних детей. Вероятной причиной стала пророссийская позиция женщины. Поэтому 16 марта неожиданно в ее телеграмм-канале появилось сообщение с извинением перед украинцами. Что она вроде бы все поняла и ошибалась в отношении действий Путина.

Всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро,

– писала женщина.