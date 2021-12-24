Все хиты в новогоднем звучании: TVORCHI выпустили особый альбом HITS New Year Edition

Известная украинская группа TVORCHI порадовала фанатов атмосферной новинкой. Они перевыпустили хиты в новом альбоме с праздничным звучанием.

Успешная группа TVORCHI презентовала новый альбом как никогда вовремя – в сам разгар предпраздничной суеты. HITS New Year Edition – это коллекция всех хитов дуэта в новогоднем звучании.

Смотрите также Новогодняя сказка от Екатерины Кухар и Александра Стоянова: где посмотреть балет "Щелкунчик"

Новогодний альбом TVORCHI

Музыканты обновили любимые песни поклонников. Теперь там слышно тихую игру колокольчиков и бубенчиков. Новая праздничная мелодия и ритм удачно демонстрирует настроение праздника и погружает в сказочную атмосферу.

"Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особом праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения. На Рождество нет места грусти, забудьте обо всех негативных моментах, пусть будет только фан. Заряжайтесь новогодним мудом и пусть ваша первая нынешняя игра в снежки пройдет именно под наш праздничный альбом", – поделились артисты.

TVORCHI / Фото пресс-службы

В EP (мини-альбом) вошло 5 наиболее известных хитов TVORCHI:

"Мова тіла",

"Не танцюю",

"Віч-на-віч",

Falling

Bonfire.

Новый альбом TVORCHI HITS New Year Edition, как отмечают музыканты, станет идеальным дополнением новогодней вечеринки. Потому что стоит включить хотя бы один трек, как все наполняется атмосферой Рождества и Нового года.

TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): смотрите онлайн

Новогодние новинки от украинских исполнителей