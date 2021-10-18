Во время выступления KADNAY: Андрей Кузьменко "спел" на "Танцах со звездами"

Солист группы KADNAY Дмитрий на шоу "Танцы со звездами" выступил под песню "Скрябина", которого "оживили" с помощью современных технологий. Вдова Андрея Кузьменко посетила проект и поблагодарила участника за трогательное посвящение.

7 выпуск популярного проекта "Танцы со звездами" был посвящен украинским хитам. Участники выбирали песню любимого исполнителя и танцевали под нее. Дмитрий Каднай решил показать нового себя под песню Скрябина "Спи собі сама".

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"Скрябин" на "Танцах со звездами"

Лидер группы KADNAY рассказал, что именно с песни "Спи собі сама" началась его музыкальная карьера. Он победил в "Караоке на майдане" и стал участником проекта "Шанс" под наставничеством Кузьмы. Поэтому артист свое выступление решил посвятить Андрею.

Дмитрий Каднай хотел надеяться, что хотя бы на 2 минуты его кумир будет рядом. Фактически, так и произошло, ведь Кузьменко "выступал" на паркете с помощью технических возможностей, что растрогало всех зрителей.

Как оказалось, жена Андрея Кузьменко пришла на проект. Она поблагодарила Дмитрия за то, что тот почтил память ее покойного мужа и сказала: "Чувак, ты крутой".

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Отметим, не только на "Танцах со звездами" выступал Кузьма. На концерт к 30-летию независимости Украины пригласили известную группу "Скрябин". Вместе с ними "спел" и Андрей Кузьменко, изображение которого появилось на большом экране.

Мама музыканта впоследствии поблагодарила организаторов и всех, кто скучает по ее сыну.