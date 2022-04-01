Время, когда маски срываются – Алексей Суханов прокомментировал позицию Барских и Тодоренко

Телеведущий Алексей Суханов отметил, что Макс Барских теперь показывает, что искренне любит Украину и ее народ, а таких украинцев как Регина Тодоренко надо навсегда вычеркнуть из жизни.

Украинцы, долгое время жившие и развивавшие карьеру в России, сейчас занимают разные позиции. Одни осуждают войну и помогают землякам, а другие – отмалчиваются или поддерживают агрессора.

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Алексей Суханов о Барских и Тодоренко

Телеведущий, родом из России, несколько лет назад переехал в Украину, теперь получил украинское гражданство, стал на защиту нашего государства. Он осуждает режим Путина, поэтому отмечает, что никто не может молчать о войне.

Это война, полномасштабная война. И стоит говорить: "Это война, я ее осуждаю". Как Макс Барских. Это время, когда маски срываются. И Макс доказал, что он украинец. Как он любит, как он предан стране. Вот это позиция,

– высказался Алексей Суханов.

А вот таких людей как Регина Тодоренко, по мнению ведущего, надо навсегда вычеркнуть из жизни. Человек не может оставаться аполитичным. В то время, когда весь мир осуждает войну, Регина, родом из Одессы, отмалчивается в России. Суханов признался, что не следит за жизнью Тодоренко, однако знает о ее позиции по поводу войны.

"Это урок и мы не можем его забыть. Уже со временем, в мирное время, наверное, можем измениться, что-то простить и впустить их в нашу жизнь. Это будет опасно. Наверное, то, что сейчас происходит, есть для того, чтобы навсегда определить круг тех людей, с которыми можно общаться, на которых можно положиться и которым можно доверять", – подытожил ведущий.

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