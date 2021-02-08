Американская комедийная актриса Ребел Уилсон добилась невероятных внешних изменений: женщина похудела на 20 килограммов! Недолго думая, она начала примерять платья, о которых раньше не мечтала, и одна из них – в стиле Меган Маркл.

Новое платье 40-летняя Ребел Уилсон засветила в своем Инстаграме. Куда она отправлялась – неизвестно, однако красное платье сразу получило огласку в сети.

К слову Звезда "Мошенниц" Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов: как теперь выглядит актриса

Ребел Уилсон vs Меган Маркл

На снимке актриса позирует в платье от британского бренда Safiyaa с накидкой на спине. Единственное, что отличало Ребел от образа Меган, это шлейф, который актриса решила оставить и обмотать им левую руку, в то время как у Меган он не наблюдался.

Известно, что такое же платье герцогиня Сассекская надела почти год назад, в марте 2020-го перед карантином, побывав с принцем Гарри на музыкальном фестивале Маунтбаттен в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.

По вашему мнению, кто произвел большее впечатление в платье Safiyaa: Ребел Уилсон или Меган Маркл?