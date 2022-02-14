Впервые за 20 лет: Верка Сердюка презентовала песню на украинском языке

Артистка Верка Сердючка впервые за 20 лет презентовала песню на украинском языке. Она спела "Є пропозиція", которая стало саундтреком к фильму "Большая прогулка".

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в тревожное для нашей страны время представил украиноязычную композицию. Написал ее специально к выходу семейной комедии "Большая прогулка", премьера которой состоится 24 февраля.

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Верка Сердючка спела на украинском

Премьера сингла "Є пропозиція" состоялась в День Валентина, 14 февраля. Верка Сердючка порадовала фанатов клипом, в котором использованы кадры из фильма: семейства Наливайченко и Драгомановых с детьми на заветной поляне, жадного коррупционера Хомяка со своим помощником Геной, а также футболистов Пятова и Коноплянку, которые сыграли в футбол еще и на большом экране.

"Есть предложение проснуться утром вдвоем...". Разве такое предложение может не быть самым романтичным? В нем есть все – и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в итоге все будет хорошо! А что еще нужно в это непростое время?

– подчеркнул Андрей Данилко.

Верка Сердючка - "Є пропозиція": смотрите видео онлайн

Напомним, Андрей Данилко на съемках новогодней программы спел вирусный хит "Батько наш Бандера". Это изрядно возмутило пропагандистов из страны-агрессоры. В частности, Владимир Соловьев сделал акцент на том, что Данилко нужно "гнать из России". Андрей не смолчал и посоветовал Соловьеву лечиться от шизофрении. А российский телеведущий и журналист Александр Невзоров расхвалил артиста за такую "выходку" и отметил, что он в восторге.