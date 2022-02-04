Недавно в сети появилось видео, где показано, как Андрей Данилко исполнил песню "Батько наш Бандера". Это произошло на съемках новогодней программы. У украинцев такой поступок артиста приняли с гордостью, а вот россиян он изрядно разозлил.

Срочно в аптеку, – Андрей Данилко ответил российскому пропагандисту

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что таких как Верка Сердючка нужно "гнать из России". А Александр Невзоров расхвалил Данилко за смелое решение. Он также провел параллель между выступлением Данилко и давним методом воров на базарах, отвлекавших продавцов. Воры "вводили ослам под хвост красный перец". Пока животное бегало, крушило прилавки, воры грабили.

Невзоров расхвалил Данилко

"Такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал артист Данилко, который взял и спел украинскую народную и очень красивую песню "Батько наш Бандера". Как много в России задниц, в которые этот перец вошел во всю длину", – сказал журналист.

Также Александр обратил внимание на тех россиян, которые обиделись на Верку Сердючку из-за песни о Бандере, пытаются добиться "справедливости" и запретить Данилко въезд в Россию.

Этот ролик Андрей Данилко опубликовал в инстаграме и таким образом поблагодарил Невзорова за поддержку. А Невзоров прокомментировал сообщение: "Разбираюсь в дерзости, восхищен вашей затеей".

Реакция сети

Сторонники Андрея Данилко также активно комментируют сообщение и поддерживают его в выражении четкой гражданской позиции.

"Андрей Михайлович, мы с вами!"

"Браво, Андрей Данилко! Ты лучший. Слава Украине!"

"Андрей, молодец!"

"Ох и подгорело у них!"

"Лучший фрагмент программы".

Да есть и те жители России, которых песня о Бандере и комментарии Невзорова не на шутку разозлили и они не скрывают этого в комментариях.