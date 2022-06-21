Впервые после 24 февраля: "Бумбокс" сыграет сольник в поддержку ВСУ – где и когда будет концерт

В первые дни войны музыканты "Бумбокса" во главе с Андреем Хлывнюком ушли в терроборону, поэтому последние четыре месяца им было не до концертов. Однако в августе группа обещает сыграть сольник в Польше.

В то время как десятки артистов гастролируют по Европе с культурной миссией, 42-летний Андрей Хлывнюк усиливает патрульную полицию. Он объездил и деоккупированную Киевщину, был и у линии фронта в Луганской области, поэтому музыка была на втором плане. Однако 26 августа в 20:00 "Бумбокс" планирует впервые за полгода выйти на сцену.

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Где впервые после 24 февраля выступит "Бумбокс"

Вы не поверите, мы и сами до конца не верим, но это правда – 26 августа 2022 года "Бумбокс" сыграет концерт в Варшаве. Большой, громкий концерт на Летней сцене Прогрессии. Первый концерт с 24 февраля. Первый концерт за полгода,

– объявили представители группы.

В публикации говорится, что пятьдесят процентов от дохода музыканты потратят на нужды Вооруженных Сих Украины.

"Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерча, тем больше сможем купить необходимое снаряжение", – разъяснили в сообщении. Более того, пообещали, что вскоре объявят еще несколько благотворительных сольников "Бумбокса".

В сети с упоением отреагировали на этот анонс. Теперь "Бумбокс" зовут и в Краков, и в Вильнюс, и в Мюнхен, и во Францию, и в Нидерланды, и даже в Ванкувер, что в Канаде.

Что известно об Андрее Хлывнюке на войне