Впервые показали лицо дочери: принц Гарри и Меган Маркл представили рождественскую открытку
Источник:Team Rubicon
Принц Гарри и Меган Маркл наконец презентовали рождественскую открытку. На миловидном фото они впервые показали лицо новорожденной дочери.
Вслед за другими королевскими семьями принц Гарри и Меган Маркл представили собственную рождественскую открытку. На этот раз ее опубликовали на сайте благотворительной организации, основанной ветеранами, которой ранее помогали супруги.
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Открытка Гарри и Меган
Трогательное фото, изображенное в центре открытки, сделано Алексом Любомирским, который ранее фотографировал свадьбу Гарри и Меган. Кадр сделан в Калифорнии этим летом, на пороге дома семьи.
Принц Гарри позировал в голубой рубашке, держа на коленях Арчи, который заметно подрос и стал еще более похожим на папу. Меган Маркл встала рядом с мужем, она улыбается новорожденной дочери Лилибет. На этом снимке пара впервые показала лицо дочери.
"В этом, 2021 году, мы стали родителями нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи – от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, которые нуждаются в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – сообщили Гарри и Меган.
Также супруги пожелали от всей семьи счастливых и веселых праздников.
Открытка от принца Гарри и Меган Маркл / Фото с сайта Team Rubicon
Кто еще представил рождественские открытки в 2021 году
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон презентовали открытку еще в начале декабря. Они выбрали миловидное семейное фото, сделанное во время отпуска в Иордании.
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла тоже продемонстрировали рождественскую открытку. На ней изображен потешный кадр с гонки, где Чарльз поправляет маску жене.
- Королевская семья Испании опубликовала открытку, на которой Филипп VI и королева Летиция изображены вместе с дочерьми.