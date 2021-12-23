Впервые показали лицо дочери: принц Гарри и Меган Маркл представили рождественскую открытку

Принц Гарри и Меган Маркл наконец презентовали рождественскую открытку. На миловидном фото они впервые показали лицо новорожденной дочери.

Вслед за другими королевскими семьями принц Гарри и Меган Маркл представили собственную рождественскую открытку. На этот раз ее опубликовали на сайте благотворительной организации, основанной ветеранами, которой ранее помогали супруги.

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Открытка Гарри и Меган

Трогательное фото, изображенное в центре открытки, сделано Алексом Любомирским, который ранее фотографировал свадьбу Гарри и Меган. Кадр сделан в Калифорнии этим летом, на пороге дома семьи.

Принц Гарри позировал в голубой рубашке, держа на коленях Арчи, который заметно подрос и стал еще более похожим на папу. Меган Маркл встала рядом с мужем, она улыбается новорожденной дочери Лилибет. На этом снимке пара впервые показала лицо дочери.

"В этом, 2021 году, мы стали родителями нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые чтят и защищают семьи – от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, которые нуждаются в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – сообщили Гарри и Меган.

Также супруги пожелали от всей семьи счастливых и веселых праздников.



Открытка от принца Гарри и Меган Маркл / Фото с сайта Team Rubicon

Кто еще представил рождественские открытки в 2021 году