Возврат Мишиной и Димопулос: с кем станцуют полуфиналисты "Танцев со звездами"

За выход в суперфинал "Танцев со звездами" будут бороться три пары – Артура Логая, Ольги Харлан и Константина Войтенко. В 12 выпуске они станцуют с победителями прошлых сезонов – Ксенией Мишиной, Сантой Димопулос и Игорем Ласточкиным.

Тройка лидеров "Танцев со звездами" успела выступить с судьями, поэтому на следующем эфире их ждет новый вызов – танец с обладателями кубков. Так, на главный паркет вернутся победители Ксения Мишина, которая танцевала с Евгением Котом, Санта Димопулос, которая торжествовала с Максом Леоновым, и Игорь Ласточкин, партнершей которого была Илона Гвоздева.

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Так, победительница прошлого сезона Санта Димопулос станцует с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром. Зато единственный звездный мужчина, который держал кубок "Танцев со звездами" в руках, Игорь Ласточкин выступит с актером Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.

Тогда как победительница третьего сезона и экс-героиня "Холостячки" Ксения Мишина выйдет на паркет с коллегой по цеху Артуром Логаем и Анной Карелиной.

В интервью Showbiz 24 он рассказывал, что они с актрисой снялись в полнометражном фильме и обсуждали его участие в "Танцах со звездами". Мишина видела у Логая "огромный потенциал, чтобы дойти до финала".

Ведущая балкона в полуфинале "Танцев со звездами"

в прошлом сезоне полуфиналисты "Танцев со звездами" танцевали с ведущими проекта – Юрием Горбуновым, Олегом Винником и Тиной Кароль, которая согласилась выйти на паркет только ради подруги Юлии Саниной.

На звездном балконе уже в пятый раз появится Маша Ефросинина. В 11 выпуске она поддерживала четвертьфиналистов на пару с Владимиром Дантесом, тогда как в 12 эфире будет болеть за пары сама. Знаменитость однозначно покорит публику вечерним look, ведь в прошлый раз удивила образом total black с декольте и блестками.



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей