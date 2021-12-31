Рождественские праздники – это очень теплый и семейный период года. Есть ли в вашей семье традиции празднования Нового года и Рождества?

Как я уже неоднократно рассказывал, мне повезло родиться в Карпатах в горном селе. Родом из большой бойковской семьи. Конечно, Новый год у нас также праздновался, но этот праздник был уже привнесен новой властью после Второй мировой войны. Поэтому он никогда не был для нас первоочередным – самым важным было Рождество.

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Мне повезло увидеть этот праздник так, как его сейчас воспроизводят только, возможно, в научно-популярных фильмах. А это разнообразные традиции, которых сейчас либо уже совсем нет, либо их осталось очень мало.

С детства больше всего запомнилась традиция, которую привезли мои дед и баба, которые, кстати, были переселенцами из Сяна. Начиналось все с того, что был отключен свет в комнате, дед шел к амбару и приносил сноп. Сейчас его называют дидухом, но у нас его называли просто снопом.

Дед трижды стучал в дверь, а баба ему отвечала. Возникала целая театрализованная сценка. Для нас, детей, это все выглядело очень таинственно и торжественно. И в конце концов дед заходил, включался свет, со всеми здоровался "Христос ся рождає". Дальше мы молились и начиналось празднование Рождества.



Виктор Винник рассказал о Рождестве в детстве / Фото пресс-службы артиста

Дом был застелен соломой, что было радостью для детей, туда рассыпали конфеты, это называлось "искать грибы". В дом заносили овечку (молодой ягненок). Это все дополнялось праздничными блюдами, большим количеством родственников, которые съезжались в деревню к родителям.

Потом шли колядовать к родственникам и соседям. И это все на фоне Карпатской зимы. Поэтому эти воспоминания остаются со мной на протяжении жизни. Когда приходят рождественские праздники, то эти воспоминания греют душу.

Праздничное настроение в рождественское время создают не только традиции, но и также и музыка. Поделитесь своим праздничным плейлистом, который точно создаст отличное рождественское настроение!

Я не скажу, что у меня есть праздничные плейлисты. Когда я ставлю себе любимые пластинки – это для меня уже праздник! Вот, даже сейчас, когда с Вами разговариваю, то звучат пластинки Scorpions.

Баллады для меня – это тоже довольно рождественская музыка. Она подходит для всех случаев, а особенно – к романтическим. То есть музыка должна быть любимая, та, к которой вы хотите вернуться и которая близка вашему сердцу, а не та, которую вам ежедневно предлагает радио, интернет, или различные подборки.

Я, к примеру, имею специальный шкафчик. Беру оттуда пластинку, ставлю ее, и именно это создает мне отличное настроение.

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В вашем репертуаре также есть праздничные песни, в частности композиция "Миколай". Расскажите, что Вас вдохновило на ее создание?

Я очень удивился, когда заметил, что, к сожалению, не во всех регионах, даже центральных, День святого Николая отмечается. Этот праздник постепенно появляется там только сейчас. И это прекрасно, что он возвращает себе это первенство, ведь Рождество, Святого Николая – это главные праздники!

В этой песне есть такие слова: "– Ти хто? Дєд Мароз?, – "Ні! Я Миколай!", – то есть здесь заложена идея, что надо родную культуру любить и распространять, а от чужого надо немножко отгородиться. Пусть себе Снегурки, Морозы будут где-то там, в тайге... Нужно прежде всего ценить свое!

МЭРИ – Миколай: смотреть видео онлайн

Где, как правило, встречаете Новый год? Выступаете или празднуете с семьей или в кругу друзей? Что Вам импонирует больше?

Последние двадцать лет Новый год я праздную на выступлениях. Поэтому, честно говоря, уже даже не знаю, что такое празднование как у "нормальных" людей. Я за этим наблюдаю со своего рабочего места, со сцены. Честно говоря, мне даже так больше импонирует! Ведь праздники, которые говорят о проходящем времени, мне не очень нравятся. Поэтому мне лучше работать. Тем более, когда работа – это твое любимое дело.

Виктор Винник с группой "МЭРИ" / Фото пресс-службы

Любите готовить на праздники или в будни? Возможно, у вас есть коронное блюдо, которое обязательно украшает стол на Новый год или Рождество каждый год?

Мои кулинарные потуги и таланты остались в прошлом. Этим я грешил в студенческие годы, когда проживал в разных общежитиях. Мамы рядом не было, то надо было готовить (Смеется). Я даже помню, когда мы остались в общежитии на праздники, а это были 90-е.

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Не скажу, что это было голодное время, просто такого многообразия, как сейчас, не было, да и средств для этого всего также. У нас закончились продукты. Мы прогулялись по этажам, комнатам и "выцыганили" у девушек муки и еще каких-то продуктов. Под мудрым руководством девушек мы слепили вареники. У меня даже где-то есть фотокарточка, где это снято. Кстати, надо будет когда-то ее выставить. Поэтому я не безнадежен, если лепил вареники. Я окончил художественный факультет и понимаю, что вареники лепить – это тоже искусство!

Вы рассказывали, что родом из бойковской семьи. Отличался ли бойковский сочельник и праздничный рождественский стол от Галицкого? Возможно, были какие-то оригинальные блюда, которые до сих пор любите?

Да, есть такие блюда! Мне очень нравятся бобы, которые всегда есть у моей семьи на столе среди 12 блюд. То есть не фасоль, а именно боб. Я вообще очень его люблю, но на Рождество – это особенно вкусно! Традиция готовить блюда с этим продуктом у нас сохранилась и по сей день.

Виктор Винник / Фото пресс-службы артиста

Ваш топ мест, где можно отдохнуть зимой на праздники или просто так. Чем эти места для Вас особенные?

Я еще ни разу не пробовал ехать зимой куда-то в теплые края, как это сейчас часто делают другие люди. Этого не совсем понимаю, потому что знаю, что если зима, то должны быть горы. И судя по тому, какое количество туристов посещает Карпаты в последние годы, то не один я так считаю. Тем более, что в этом году зима хорошая, снежная и морозная. Поэтому советую всем активный горный отдых!

Почему именно предпочитаете горный отдых?

Для меня это некий момент свободы, когда ты на скорости несешься сверху и периодически контролируешь ситуацию, чтобы не упасть! Сколько себя помню, то всегда любил кататься на лыжах. Когда-то у каждого парня в горах были буковые лыжи, которые переходили из поколения в поколение. Они были очень крепкие и редко ломались, даже сейчас еще есть такие.

Несколько позже попытался кататься на горных лыжах. Мне это очень понравилось, поэтому часто привлекаю к этому занятию знакомых и друзей. Процесс катания дополняет горная зимняя красота, а это невероятно круто.

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Давно уже не было во Львове ваших концертов, львовяне уже загрустили! Поделитесь, где можно будет вас услышать в скором времени?

В связи с пандемией у нас очень много концертов перенеслось, и не только во Львове. Ближайшее, что у нас запланировано во Львове – концерт накануне Дня Валентина, а именно 13 февраля в Центре Довженко на Сыхове. Будем рады видеть всех!

Что вы бы хотели пожелать читателям в это праздничное время?

Хочу пожелать как в праздничное, так и всегда, – держаться, потому что время сейчас нелегкое. Нас носит на поворотах истории. Перед нами и нашей страной стоят важные вызовы. И нам очень важно устоять на ногах. Не упасть на гололедице истории. Не повестись на разного рода провокации. Остаться собой в своей стране.

Мы из Украины, и я верю, что в Украине будет Украина!

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Автор: Мария Чернявская