Он классный, – молодая любимая Владимира Остапчука впервые выловилась о нем

Шоумен Владимир Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Влюбленные не афишируют свои отношения, но в инстаграм-сторис девушка рассказала, что ей нравится в мужчине.

Остапчук и Полтавская живут вместе. На днях они переехали из квартиры ведущего, где он раньше жил со второй женой Кристиной Горняк. Пара выбрала жилой комплекс с наличием генератора.

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Что Екатерина Полтавская рассказала о Владимире Остапчуке

В инстаграм-сторис Екатерина часто общается с подписчиками. После переезда девушка также решила ответить на вопросы от фолловеров. В частности, ее попросили сказать несколько слов о своем партнере.

Он классный. Лучше, чем я себе загадывала, а, поверьте, фантазия у меня очень хорошая. Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый. Конечно, есть и минусы, но они у нас похожи, поэтому мне подходят,

– написала Екатерина в инстаграм-сторис.



Екатерина Полтавская о Владимире Остапчуке / Скриншот инстаграм-сторис девушки

Напомним, Владимир Остапчук закрутил роман с Екатериной Полтавской несколько месяцев назад. Раньше они жили на квартире шоумена, где раньше он жил со второй женой Кристиной Горняк. Теперь влюбленные арендовали жилье в новом жилом комплексе. Однако все еще не публикуют фото вместе и не рассказывают о своих отношениях, потому что счастье любит тишину.