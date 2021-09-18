Возлюбленная Илона Маска призналась, что сын не называет ее мамой
Источник:Vogue
Певица и художница Граймс, а также возлюбленная Илона Маска рассказала, что сын называет ее по имени – Клэр. Сама же девушка не идентифицирует себя с понятием "мать".
Возлюбленная Илона Маска, певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) снялась в ролике для Vogue, где показала подготовку к Met Gala. Заодно звезда рассказала о своем годовалом сыне X Æ A-Xii.
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Граймс рассказала о сыне
Знаменитость рассказала, что по определенным причинам не может идентифицировать себя со словом "мать". Хоть она сама не понимает, почему так произошло.
Я думаю, что рождение ребенка стало для меня большим перерождением, в том числе и в творческом плане. Мне странно говорить о том, что я мать. По какой-то причине я не отождествляю себя с этим словом,
– поделилась Граймс.
Певица добавила, что ее годовалый сын не называет свою звездную маму мамой. Граймс считает, что мальчик чувствует ее отношение к этому слову.
"Также очень странно, потому что Х, он говорит Клэр, но не говорит мама. Может, он чувствует мое отвращение к слову мама? Я даже не знаю, почему я испытываю отвращение к этому слову, потому что я его очень уважаю... Я просто не могу идентифицировать себя с ним, как ни странно", – призналась звезда.
Что известно о сыне Граймс и Илона Маска
- В мае 2020 года 33-летняя Граймс и 50-летний Илон Маск стали родителями. Для изобретателя это уже 7 ребенок. Отношения певицы и предпринимателя закрутились в 2018 году.
- Граймс и Илон Маск назвали сына довольно необычно: X Æ A-Xii. Изобретатель рассказывал, что имя произносится как Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск. Бабушка X Æ A-Xii, Мэй Маск, называет внука просто Эш.
- Певица признавалась, что позволит первенцу самостоятельно выбрать пол, когда он будет к этому готов. Также она хочет воспитывать сына без лишней роскоши.