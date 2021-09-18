Кохана Ілона Маска, співачка Граймс (справжнє ім'я – Клер Еліс Буше) знялась у ролику для Vogue, де показала підготовку до Met Gala. Заразом зірка розповіла про свого однорічного сина X Æ A-Xii.

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Граймс розповіла про сина

Знаменитість розповіла, що з певних причин не може ідентифікувати себе зі словом "матір". Хоч вона сама не розуміє, чому так сталося.

Я думаю, що народження дитини стало для мене великим переродженням, в тому числі й у творчому плані. Мені дивно говорити про те, що я мати. З якоїсь причини я не ототожнюю себе з цим словом,

– поділилась Граймс.

Співачка додала, що її однорічний син не називає свою зіркову матусю – мамою. Граймс вважає, що хлопчик відчуває її ставлення до цього слова.

"Також дуже дивно, тому що Х, він говорить "Клер“, але не говорить "мама“. Може, він відчуває мою відразу до слова "мама“? Я навіть не знаю, чому я відчуваю огиду до цього слова, тому що я його дуже поважаю… Я просто не можу ідентифікувати себе з ним, як не дивно", – зізналась зірка.

Що відомо про сина Граймс та Ілона Маска