Возлюбленная Илона Маска, певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) снялась в ролике для Vogue, где показала подготовку к Met Gala. Заодно звезда рассказала о своем годовалом сыне X Æ A-Xii.

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Граймс рассказала о сыне

Знаменитость рассказала, что по определенным причинам не может идентифицировать себя со словом "мать". Хоть она сама не понимает, почему так произошло.

Я думаю, что рождение ребенка стало для меня большим перерождением, в том числе и в творческом плане. Мне странно говорить о том, что я мать. По какой-то причине я не отождествляю себя с этим словом,

– поделилась Граймс.

Певица добавила, что ее годовалый сын не называет свою звездную маму мамой. Граймс считает, что мальчик чувствует ее отношение к этому слову.

"Также очень странно, потому что Х, он говорит Клэр, но не говорит мама. Может, он чувствует мое отвращение к слову мама? Я даже не знаю, почему я испытываю отвращение к этому слову, потому что я его очень уважаю... Я просто не могу идентифицировать себя с ним, как ни странно", – призналась звезда.

Что известно о сыне Граймс и Илона Маска