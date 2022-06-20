"Вопрос назревал уже давно": поддерживает ли Тина Кароль запрет российской музыки

Украинская певица Тина Кароль высказалась о запрете русской музыки в публичных местах. Она лишь поддерживает это решение и выступила с инициативой "навести порядок" с концертами в поддержку Украины.

На днях Верховная Рада запретила русскую музыку в публичных местах. В поддержку этого высказалась и Тина Кароль.

К слову Польша выступила против переноса Евровидения-2023 из Украины.

Тина Кароль о запрете русской музыки

Исполнительница поздравила украинцев и музыкантов с принятием этого решения, потому что считает его необходимым.

Этот вопрос назревал уже давно, он необходим, это абсолютно правильно, я поздравляю нас, и музыкантов, и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми и в айдентике нации, что очень важно – айдентика нации: кто мы, как культура, как культурная нация – очень важно держать тот строй, который интересен только нам,

– призналась Тина Кароль.

"Безусловно это позволит развивать молодежь, предоставить молодежи шанс звучать, ведь они сегодня имеют только одну такую площадку – это интернет, а так же мы закаляем новую историю Украины вот таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю без России", – добавила она.

"Навести порядок" с благотворительными концертами

, 19 июня депутаты Верховной Рады одобрили законопроект о запрете российской музыки в публичных местах. Закон будет способствовать развитию украинской музыки. Правда, будет создан список артистов, на которых не будет распространяться запрет.

Тина Кароль заметила добавила, что хотела бы навести порядок с благотворительными концертами. Она заявила, что на таких мероприятиях часто исполняют российские песни, что неправильно.

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Я выступила с инициативой, пользуясь такой возможностью и сейчас сообщить об этом, что мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется "благотворительные концерты" в поддержку Украины, где собираются средства и на этих концертах очень часто артисты исполняют российские песни,

– сказала Тина Король.

"Я считаю, что эти концерты, если исполняются русские песни, должны называться коммерческими и никак они не могут представлять Украину, поэтому надо как-то наладить и справиться с этим или внизу подписать, что в концерте звучат русские песни, или не имеют права называть, что это представители или представляют Украину, потому что у сообщества заграницей вопрос: так мы не понимаем – вы воюете или поете на русском", – подытожила звезда.