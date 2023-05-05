Блогер Волошин признался, сколько зарабатывает, донатит ли на ВСУ и как делит бюджет с Анной Тринчер

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин рассказал о своем доходе. Он признается, что имеет разные каналы заработка. Сколько Волошин зарабатывает на месяц, какую сумму уже задонатил на ВСУ и как делит бюджет с Тринчер – читайте ниже.

Об этом он рассказал во время интервью Славе Демину. Ранее Анна Тринчер объяснил, почему перед свадьбой они с Волошином подписали брачный договор.

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Сколько зарабатывает Волошин

Помимо блоггерства Александр также занимается бизнесом и даже строит певческую карьеру.

"Блогерство для меня – это бизнес. Я не делаю там рекламу, но использую тот трафик, который у меня есть, иначе. Не так, как все. У меня компания по онлайн-образованию", – рассказал Волошин.

Сколько именно он зарабатывает в месяц, блоггер не признался, но отметил, что эта сумма более 50 тысяч долларов.

Я не буду говорить грусти. Я не боюсь, что мне прилетит. Но эта сумма может посеять лишние мнения у людей, которые мне сейчас не нужны. Это не потому, что я не хочу что-то говорить, потому что на данный период времени я понимаю, что те мысли, которые вызовет у людей эта сумма мне сейчас не нужны. Это больше 50 тысяч долларов,

– ответил Александр

Сколько донатит на ВСУ

На вопрос ведущего, сколько Волошин донатит на ВСУ, тот ответил, что точной суммы не знает, но за последний год задонатил более 2 миллионов гривен.

"Недавно я помог парню – добровольцу, парамедику, которого контузило на боевой задаче. Я со своими учениками собрал 70 тысяч гривен и еще 100 тысяч своих отдал. Также недавно покупали коптер, тепловизор, но я этого не показывал", – заявил блоггер.

По его мнению, это его обязанность. "Если я не с автоматом, значит, должен так помогать", – добавил Волошин.

Как делит бюджет с Анной Тринчер

Александр также объяснил, что в их браке с Анней Тринчер он зарабатывает больше. Волошин рассказал, как они распределили бюджет между собой.

Я плачу за квартиру, оплачиваю домработницу, еду, походы в рестораны, отдых. Я держу домашние штуки. Свою карьеру Аня обеспечивает сама. Она занимается своим саморазвитием, я этого не оплачиваю. Не потяну,

– ответил он.

Кроме того, Волошин признался, что делает с зарабатываемыми деньгами. По словам блоггера, он не тратит свой доход, а инвестирует. "Я их по разным корзинкам разбрасываю, хочу чувствовать себя в безопасности. Я хочу застраховать себя от разных непредсказуемых случаев", – сказал он.

Смотрите интервью с Александром Волошином: видео

Напомним, что на днях инстаграмм-блогерша Юлия Верба рассказала о своем заработке и дорогие покупки. Она призналась, какую наибольшую сумму ей удавалось заработать за месяц.