Владимир Дантес отдал свою Tesla волонтерам: "Рассекает по Киеву"
Источник:"Слава +"
Украинский музыкант Владимир Дантес признался, что помогает волонтерам и военным. В частности, он отдал свой автомобиль на перевозку гуманитарной помощи.
Известный украинский артист Владимир Дантес рассказал, как помогает армии и волонтерам. Он признался, что обычно не рассказывает о делах.
К слову Дантес признался, как они с Дорофеевой поделили имущество и кому достался дом.
Как Дантес помог волонтерам
"Не говорю, но я себе записываю и фотографирую, если мне кто-то скажет, что я ничего не делаю. Мне почему-то не хочется кичиться тем, что я могу сделать", – рассказал Владимир.
Все же чем-то Дантес решил поделиться. Он признался, что отдал свою Tesla волонтерам.
Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А все остальное я не буду говорить, потому что не могу,
– признался музыкант.
Владимир Дантес в своем автомобиле / Фото с инстаграма Владимира Дантеса
Заметим, танцовщик Евгений Кот недавно чуть ли не впервые рассказал, чем занимается во время войны. Он признался, что активно волонтерит – сначала помогал военным и ТРО, впоследствии перешел к сбору средств на разные нужды.