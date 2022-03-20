Война сеет страх и растерянность, – Джамала рассказала, как не стать жертвами торговли людьми

Певица крымскотатарского происхождения Джамала сейчас с детьми находится за границей. Но она пытается сделать все, чтобы помочь своему народу во время войны. Артистка напомнила несколько правил, которые помогут не стать жертвами торговли людьми.

Каждый из нас делает все, чтобы приблизить Украину к победе. Война сеет между людьми, страх, растерянность. Зачастую это может стать причиной опасности, в которую украинцы попадают за границей.

Актуально Это было похоже на ужас, – Джамала в интервью Reuters рассказала, как спасала детей от войны

Джамала о том, как уберечься за границей

Убегая с горячих точек, женщины и дети думают только об одном – скорее попасть в безопасность и отдохнуть от бесконечного бега. Однако очень важно сохранять благоразумие, чтобы не стать жертвами бесчестных людей.

Международный проект SURGe разработал рекомендации совместно с Уполномоченным по гендерным вопросам, Министерством социальной политики и при поддержке Елены Зеленской. Ими Джамала поделилась в своем инстаграмме.

Никогда и никому не отдавайте ваш паспорт или документы вашего ребенка. Предъявляйте их только работникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля.

Если вы потеряли свой паспорт за границей или его отобрали у вас силой, обращайтесь срочно в полицию, посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания.

Не садитесь в автомобили к незнакомым людям, особенно наедине. Если вам все же нужно сесть в авто к ним, сначала сфотографируйте его номер и отправьте вашим близким.

Никому не отдавайте мобильный телефон и другие средства связи.

Ежедневно информируйте близких о вашем месте пребывания и предложениях (например, о поселениях, о трудоустройстве, об оформлении документов и т.п.).

Не берите у незнакомых вам людей деньги взаймы. Это не позволит торговцам людьми вовлечь вас в долговую зависимость.

Загрузите онлайн-разговорник/словарь страны, где вы находитесь, чтобы вы могли при необходимости обратиться в службу экстренной помощи (полиция, скорая помощь).

Если вы подозреваете, что попали в руки торговцев людьми, сразу звоните по телефону 112 (линия экстренной помощи ЕС).



Как не стать жертвами торговли людьми / Фото из инстаграмма Джамалы



Как не стать жертвами торговли людьми / Фото из инстаграмма Джамалы