"Мое сердце болит": как звезды Голливуда поддерживают Израиль в войне

На днях палестинская боевая группировка ХАМАС ворвалась на территории Израиля. В результате по состоянию на 10 октября есть сотни погибших и пострадавших.

Мир не стоит в стороне от этой ситуации. Так, на днях на вооруженный конфликт отреагировали украинские звезды. Кроме того, мировые знаменитости также поддерживают Израиль и граждан страны.

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Мадонна

Певица опубликовала видео, где показаны ракетные обстрелы, военные и пострадавшие мирные жители. Она отметила, что, к сожалению, человечество не понимает, что "мы живем в мире, опустошенном ненавистью".

Мое сердце с Израилем... Всем, кто страдает или пострадал от этого конфликта. Я молюсь за вас. Я знаю, что это работа ХАМАСа, и в Палестине есть много невинных людей, которые не поддерживают эту террористическую организацию.

– отметила певица.

Галь Гадот

Знаменитость распространила информацию об обстрелах Израиля. Кроме того, она вспомнила об количестве пострадавших израильтян. Галь Гадот также призвала мировое сообщество поддерживать страну.

Мое сердце болит. Молюсь о всех, кто страдает… Я поддерживаю Израиль, вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные террористические акты,

– написала актриса.

Барбара Стрейзанд

Певица опубликовала инстаграмм-сторис с упоминанием о пострадавших в Израиле. Она отметила, что погибли уже более 700 человек. Более того, исполнительница вспомнила о террористическом акте 11 сентября 2001 года.



Барбара Стрейзанд / Скриншот с инстаграмм-сторис

Марк Гэмилл

Американский актер, который получил широкое признание благодаря роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны", распространил пост в поддержку страны. Он отметил, что Америка на стороне Израиля.

Кэтрин Винник

Канадская актриса опубликовала инстаграмм-сторис, где отметила, что "сейчас и всегда мы поддерживаем граждан Израиля".



Кэтрин Винник поддерживает Израиль / Скриншот с инстаграмм-сторис

Натали Портман

Мое сердце разбито из-за людей в Израиле. Дети, женщины и пожилые люди убиты и похищены из их домов. Мне страшно из-за таких варварских действий и мое сердце бьется с любовью и молитвами за пострадавшие семьи,

– подчеркнула актриса.

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