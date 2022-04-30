Во время тревоги Джоли со всеми остальными побежала в укрытие: видео

Голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время воздушной тревоги во Львове вместе с волонтерами и другими людьми побежала в укрытие.

Анджелина Джоли перешла в укрытие в сопровождении волонтеров, указывающих дорогу. Видео распространили Ukraine Media.

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На вопрос: "Страшно ли вам?", Джоли ответила: "Нет, нет, я в порядке".

Что известно о визите Джоли во Львов

Анджелина Джоли посетила Львов, где сейчас много переселенцев из "горячих точек". Она навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских военных по вокзалу Краматорска.



Джоли навестила детей, выехавших из Краматорска / Фото Максим Козицкий

Детали Джоли пообщалась с детьми из Краматорска, волонтерами и посетила школу-интернат во Львове

Также актриса нашла время для того, чтобы пообщаться с местными волонтерами и поблагодарила их за работу. Они оказывают медико-психологическую помощь на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Голливудская звезда разговаривала с людьми, которым удалось выехать из зон активных боевых действий, слушала истории эвакуированных, которые рассказывали, что из-за российской агрессии потеряли все.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко отметил, что лично был причастен к организации приезда знаменитости в Украину, однако никаких деталей визита не сообщил.

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