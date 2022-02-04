Влюбленная Jerry Heil сбежала со свидания в новом клипе"Почта"

Интернет-сенсация Jerry Heil выпустила клип на новую песню "Почта", в котором предстала в нетипичном для себя женственном образе. Она спела о несчастной любви и показала, как сбежала со свидания в ресторане.

Премьера лирического хита Jerry Heil состоялась 4 февраля. За считанные часы он успел собрать сотни восторженных реакций слушателей и растопить сердца чувственным клипом.

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Jerry Heil выпустила песню "Почта"

26-летняя певица призналась, что на новый трек ее вдохновила книга "Пять языков любви" американского психолога Гэри Чепмена. После ее прочтения она спела про безумно влюбленную пару с разными ценностями.

"Почта" – песня о паре, которая не находит понимания, потому что хоть герои до умопомрачения влюблены, но общаются на разных языках любви,

– объяснила Jerry Heil.

В лирик-видео артистка снялась с кудрявым красавцем. Вдвоем они якобы пошли в ресторан, где тот постоянно разговаривал по телефону. По сюжету, Jerry Heil сочувствовал даже официант, поэтому она сбежала со свидания, оставив ему лишь поцелуй на конверте.

Jerry Heil-Почта: смотрите видео онлайн

Реакция сети на песню Jerry Heil"Почта"

Сеть взорвалась восторгом на новую песню Jerry Heil. Фаны поблагодарили за глубокий трек и заявили, что лирика ей очень идет: