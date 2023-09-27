"Сломала систему": Владимир Остапчук показал дорогой подарок от своей любимой
Источник:Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук 27 сентября отмечает день рождения. Шоумену исполнилось 39 лет. Екатерина уже поздравила любимого и сделала ему дорогой подарок.
Похоже, Остапчук не ожидал, что получит от Екатерины Полтавской новый айфон. Его такой подарок удивил. Напомним, что шоумен старше своей любимой на 16 лет, ей в июне исполнилось 23 года.
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Екатерина не стала ждать утра и приветствовала любимого в 12 ночи. На этот день девушка сняла номер в отеле, где его ждали праздничные шарики и торт.
Полтавская подготовила Остапчуку сюрприз / Скриншот по его инстаграм-сторис
"Ого! Катя преподнесла мне сюрприз и украла из "дома" в отель на несколько дней. Вот так начало дня рождения!" – написал Владимир.
Интересно, что Полтавская любопытно оформила праздничный торт для Остапчука. На нем было написано: "Бля, 39".
Полтавская поздравила Остапчука / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Но больше всего Владимира Остапчука удивил презент от любимой. Екатерина Полтавская подарила любимому новенький 14-й IPhone.
Подарок от Кати… Мне кажется, система сломалась,
– пошутил шоумен.
Полтавская подарила айфон Остапчуку / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Какие отношения у Остапчука с Полтавской: коротко
- Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 23-летней Екатериной Полтавской. Пара вместе с октября 2022 года, то есть почти год.
- Девушка ранее рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания пара съехалась. Они живут на съемной квартире. Однако пара начала обустраивать дом, который шоумен приобрел в браке с Кристиной Горняк, хотя они его до сих пор не поделили.
- Остапчук старше Екатерины на 16 лет. Родители Полтавской спокойно отреагировали на это и нашли общий язык. Владимир также познакомил своих родителей с любимой. Они часто ездят к ним в Умань.