"Сломала систему": Владимир Остапчук показал дорогой подарок от своей любимой

Ведущий Владимир Остапчук 27 сентября отмечает день рождения. Шоумену исполнилось 39 лет. Екатерина уже поздравила любимого и сделала ему дорогой подарок.

Похоже, Остапчук не ожидал, что получит от Екатерины Полтавской новый айфон. Его такой подарок удивил. Напомним, что шоумен старше своей любимой на 16 лет, ей в июне исполнилось 23 года.

Не упустите Давно хотел попробовать: Маша Ефросинина удивила подарком для сына на день рождения

Екатерина не стала ждать утра и приветствовала любимого в 12 ночи. На этот день девушка сняла номер в отеле, где его ждали праздничные шарики и торт.



Полтавская подготовила Остапчуку сюрприз / Скриншот по его инстаграм-сторис

"Ого! Катя преподнесла мне сюрприз и украла из "дома" в отель на несколько дней. Вот так начало дня рождения!" – написал Владимир.

Интересно, что Полтавская любопытно оформила праздничный торт для Остапчука. На нем было написано: "Бля, 39".



Полтавская поздравила Остапчука / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Но больше всего Владимира Остапчука удивил презент от любимой. Екатерина Полтавская подарила любимому новенький 14-й IPhone.

Подарок от Кати… Мне кажется, система сломалась,

– пошутил шоумен.



Полтавская подарила айфон Остапчуку / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Какие отношения у Остапчука с Полтавской: коротко