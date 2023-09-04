"Уезжает и "под шумок" заробатывет": Остапчука захейтили за проведение свадьбы в Хорватии

Украинский ведущий Владимир Остапчук снова уехал за границу. Делает он это не в первый раз, ведь время от времени проводит благотворительные мероприятия за пределами Украины. Однако на днях шоумен был замечен на свадьбе в Хорватии. Поэтому на Остапчука "полилось" много хейта.

Похожий случай был в июне – шоумен выезжал за границу, чтобы провести день рождения. Тогда Остапчук оскандалился, потому что общался на русском с некоторыми гостями.

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Теперь Владимир провел свадьбу в Хорватии. Очевидно, женились украинцы, потому что ведущий вел церемонию на украинском языке. Видео с событий распространили гости в соцсетях, а блоггер Богдан Беспалов поделился им в телеграмме.

Однако хейтеры начали спрашивать, как телеведущий сумел покинуть страну в условиях полномасштабной войны, ведь выезд мужчинам за границу запрещен.

Кроме того, некоторые подписчики предполагают, что Остапчук прикрывается проведением благотворительных мероприятий в Европе, но сам проводит частные праздники, чтобы заработать:

"Владимир Остапчук, выехав из Украины еще раз под "соусом" благотворительности… Так нагло и подло прикрываться, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения".

"От его интеллекта и ментального наполнения не стоило ожидать чего-нибудь другого".

"Скорее всего, выезжает он законно для каких-то согласованных мер, а потом уже заодно "под шумок" проводит свадьбу".

"Получается, что обычным украинцам нельзя зарабатывать заграницей, а помазанным можно. В чем тогда смысл запрета выезда, когда это выглядит как плевок в лицо нашим гражданам?".

"Может, он провел эту свадьбу благотворительно?"

"Как ему удалось получить право на выезд – это темный вопрос. А все эти сказочки о "докупить кое-что на ВСУ" – это все игра на опережение, чтобы не зашквариться как в прошлый раз".

Сам Остапчук в соцсетях пока не комментировал этот инцидент. Ранее он только анонсировал в конце августа благотворительное выступление в Барселоне.