Владимир Зеленский сфотографировался с артистами после концерта ко Дню Независимости
Источник:инстаграм фан-клуба Тины Кароль
24 августа на НСК "Олимпийском" состоялся праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". Более 30 украинских артистов вышли на главную сцену страны и исполнили знаковые песни. После шоу президент Владимир Зеленский пообщался с музыкантами.
30-летие Независимости Украины громко отпраздновали в разных уголках мира. Наибольшее количество торжественных мероприятий состоялось в Киеве. На всех событиях присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, которого сопровождала жена Елена.
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Владимир Зеленский на "Олимпийском"
Глава государства после концерта отправился в гримерку к артистам. Зеленский пообщался с исполнителями и поблагодарил их за невероятное праздничное шоу. Также Владимир и его жена Елена сфотографировались с певцами.
Президентская чета мило улыбалась, позируя на камеру. Вместе с Владимиром и Еленой перед объективами были такие украинские звезды:
- Тина Кароль;
- Тоня Матвиенко;
- Наталья Могилевская;
- Сергей Бабкин;
- Оля Полякова;
- Руслана;
- Сергей Михалок.
Владимир Зеленский с артистами на "Олимпийском" / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль