Моих детей воспитывает жена и война, – Зеленский признался, считает ли себя хорошим отцом
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский откровенно рассказал об отцовстве во время войны. Он поделился, почему не может назвать себя хорошим отцом.
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. В нем он отвечал и на личные вопросы, в частности о семье.
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Владимир Зеленский о детях
У Зеленского спросили, можно ли находить баланс между тем, чтобы быть хорошим мужем и отцом и в то же время хорошим управленцем страны во время войны. Эту задачу он назвал невозможной.
Говорят, что я сейчас неплохой президент, но я сейчас точно не самый лучший отец, у меня нет времени на моих детей, на мою семью. Меня спрашивали, о чем я жалею и не жалею. Я сожалею, что у меня нет времени на моих детей, и они воспитываются не мной. Моих детей воспитывает жена и война,
– сказал президент Украины.
Владимир Зеленский с семьей / Фото из соцсетей
В то же время, Владимир Зеленский признал, что не жалеет о том, чем занимается. "Не жалею о том, что это время я отдаю своей работе, которая важна, как мне кажется".
Как президентские супруги вспоминают о детях
Президент упоминал о детях на пресс-конференции к годовщине полномасштабного вторжения. Этот вопрос был для него сложным: "Я очень их люблю. Свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Вижу их редко. Родителей не вижу совсем… В сердце они все есть".
Елена Зеленская делилась, что не рассказывает детям о войне – они знают все сами. Она призналась, что ее 10-летний сын в связи с войной заинтересовался видами оружия и другими военными деталями, которых иногда не знает и самая первая леди. В то время как ее 18-летняя дочь имеет свои мысли относительно событий в Украине и мире, поэтому у Зеленской есть хороший и рассудительный собеседник.