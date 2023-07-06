Нравится их энергия, – Владимир Зеленский рассказал о своей любимой музыке

Владимир Зеленский рассказал, что из-за стрессовой работы ценит время, которое проводит наедине. Тогда он читает, размышляет или слушает музыку.

Президент Владимир Зеленский поделился, что не может постоянно думать о покушениях на его жизнь. Чтобы расслабиться, он проводит время наедине.

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Как Зеленский расслабляется и что слушает

Лидер страны признался, что в одиночестве читает книги, размышляет и слушает музыку. Обычно он делает это с утра.

Наедине я могу быть с музыкой или книгой. И рано, очень рано утром, когда нет ни звука, ни людей, никого. Я могу просто читать, думать. И музыка действительно помогает,

– поделился Владимир Зеленский.

Среди любимой музыки президента – группа AC/DC и украинские песни. "Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, потому что украинский – мой родной язык. Так я понимаю не только музыку, но и слова. В AC/DC я не понимаю всех слов, но мне нравится их энергия". Как поделился Зеленский, тренировки с утра под треки AC/DC дают энергию на весь день.

Президент Украины добавил, что ему некогда постоянно думать о рисках. По словам Зеленского, если бы он все время думал о своей жизни, то стал бы как Путин, не выходящий из бункера.

Можно посадить себя в клетку как животное, и приковать себя там, постоянно думая, что тебя вот-вот убьют. Конечно, мои охранники должны подумать, как этого не допустить, и это их задача. Я не думаю об этом.