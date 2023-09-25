Зеленский шутливо поблагодарил Трюдо за время с женой: забавная реакция Джастина

Владимир Зеленский с улыбкой поблагодарил премьер-министра Канады Трюдо за возможность встречи с супругой. Он признался, что впервые пара имела возможность быть три дня вместе.

Об этом президент признался в ходе неформальной встречи с украинской диаспорой 22 сентября в Торонто. Он выступал перед залом и обратился к премьер-министру Канады.

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Зеленские имели возможность побыть вместе

Владимир Зеленский указал на жену, которая сидела в зале и улыбалась. Он поблагодарил Джастина Трюдо за возможность быть вместе. Премьер-министр также отреагировал с ухмылкой, а в зале рассмеялись.

Я очень рад быть здесь с женой. Три дня вместе, впервые с начала полномасштабной войны. Спасибо, Джастина,

– сказал президент.

Елена Зеленская в Канаде

, Елена Зеленская недавно призналась, что ее семья разобщена, а супруги не живут вместе . Зеленские встречаются очень редко и ненадолго. Первая леди добавила, что не только она скучает по Владимиру – детям тоже не хватает отца.

Первая леди для деловых встреч в Канаде подбирала элегантные образы от украинских дизайнеров.